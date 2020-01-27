الأنبا أرسانيوس يترأس القداس الإلهي بالوادي الجديد

ترأس الأنبا أرسانيوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، صلوات القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة الخارجة بالوادي الجديد.شاركه صلوات القداس عدد من كهنة وشمامسة وخدام الإيبارشية، وذلك بحضور الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير المقبل لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاث أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيهم الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، وينتهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.