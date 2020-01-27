حبس لصين أنشآ حسابات وهمية بـ «إنستجرام» لاستدراج الشباب

أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية بحبس سائق وعاطل لمدة ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإنشاء حساب وهمي باسم فتاة على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، للتعرف علي الشباب ومن ثم استدراجهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم.وكشفت تحقيقات النيابة عن أن أجهزة الأمن رصدت فيديو متداول كاستغاثة لاحدى الفتيات بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تشير فيها لقيام مجموعة من الأشخاص بخطف شقيقها عقب خروجه من أحد المعاهد، بدائرة قسم شرطة المقطم واصطحابه لطريق "القاهرة - الإسماعيلية" كرهًا عنه.وبالفحص تبين أن المعهد بنطاق قسم شرطة القطامية، وتم تحديد هوية المجني عليه طالب "20 سنة" مقيم بالجيزة، وباستدعائه قال إنه تعرف على إحدى الفتيات على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" واتفقا على اللقاء، وفور وصوله فوجئ بسيارة نقل "لم يتمكن من التقاط أرقامها" يستقلها شخصان، قاما باصطحابه والتعدي عليه والاستيلاء منه على هاتفه المحمول ومبلغا ماليا، مضيفا أن أوهم ذويه باختطافه خشية افتضاح أمره، الأمر الذي دعا شقيقته لنشر الاستغاثة.وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق "24 سنة" مقيم بالشرقية "له معلومات جنائية"، وعاطل مقيم الشرقية، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، و2 سلاح أبيض، وأقرا بارتكابهما للواقعة، حيث قام المتهم الأول بإنشاء حساب وهمي باسم فتاة على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، لاستدراج الآخرين والاستيلاء منهم على متعلقاتهم بمعاونة المتهم الثاني، وباستدعاء المجني عليه تعرف على هاتفه واتهمهما بسرقته.