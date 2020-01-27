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الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

وزيرة الثقافة تتفقد معرض الكتاب في يومه السادس

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:00 م
معرض الكتاب
معرض الكتاب
عبدالله هشام - تصوير هاجر رضا
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تفقدت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وهيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، معرض القاهرة الدولي للكتاب في اليوم السادس من فعاليات النسخة الحادية والخمسين.

وتجولت الوزيرة ورئيس الهيئة العامة للكتاب بين أروقة المعرض وزارت أجنحة الهيئة وروسيا ومعهد الشارقة للتراث ووزارتي الدفاع والداخلية، فيما حرص عدد من رواد المعرض على التقاط الصور التذكارية مع الوزيرة.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
وزيرة الثقافة تتفقد معرض الكتاب في يومه السادس
وزيرة الثقافة تتفقد معرض الكتاب في يومه السادس

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