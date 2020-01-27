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المعرض

نورهان الشيخ: إفريقيا هى المستقبل

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:55 م
الدكتورة نورهان
الدكتورة نورهان
جمال عاشور
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قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية فى جامعة القاهرة، إن انطباعنا عن إفريقيا لا يزال أنها قارة فقيرة، ولكن هذه الصورة اختلفت تمامًا، فانتقلت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت نورهان خلال ندوة "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع" بعنوان "الاستثمار والتنمية في إفريقيا: رؤية مستقبلية"، بالقاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، "أن إفريقيا هى المستقبل، حيث أصبحت من أسرع المناطق نموًا في العالم، ويبلغ معدل النمو بها 5%، فهى تضم 6 من 16 دولة الأسرع نموًا في العالم".

وعرضت الشيخ معدل النمو بإفريقيا بداية من إثيوبيا، فمعدل نموها 8.5%، وساحل العاج 7.4%، ورواندا 7.2%، وتابعت كل الدول المندرجة أسفل هذه القائمة.

وأوضحت: أن إفريقيا بها 30% من إجمالي المعادن في العالم، و10% من احتياطات النفط، و8% من مخزون الغاز، كما بها ما يقرب من 60% من الرقعة الزراعية غير المستعملة في العالم، وأنه في خلال 20 عامًا أكثر من ربع سكان العالم سيكونون أفارقة، وبحلول 2040 ستكون إفريقيا أكبر مركز للقوى العاملة.

وفي نهاية كلمتها أشارت إلى أننا نحتاج فى مصر لبنك معلومات إفريقي به تعاون الدول الإفريقية في تبادل المعلومات حول مجالات الاستثمار وشروطه، والموارد والأولويات والمميزات والضمانات ومناخ الاستثمار.

وطالبت بأن يكون هذا الموقع شرط دخوله برقم البطاقة أو الباسبور حتى نغلقها على إفريقيا فقط.

وشارك في الندوة كل من الدكتورة نورهان الشيخ، والدكتورة سالى محمد فريد، والدكتور محمد عادل الغندور، والدكتور نادر نورالدين، وقدمها الدكتور السيد فليفل.

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