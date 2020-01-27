وزير الدفاع يبحث مع قائد «المركزية الأمريكية» جهود القضاء على الإرهاب

بحث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أول كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، والمتواجد في مصر حاليًا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، الجهود الإقليمية والدولية وجهود القوات المسلحة المصرية الرامية للقضاء على الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، والعديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون، كذلك تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.وأكد القائد العام للقوات المسلحة، خلال اللقاء، على اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية في مختلف المجالات خاصة الدفاعية والأمنية منها، مشيرًا إلى استناد تلك العلاقات إلى العديد من الجهود والمواقف لكلا البلدين الصديقين، أيضًا أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل من الدولتين بما يسهم في التصدي للتحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.من ناحيته، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة والتنسيق بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون على نحو يلبي المصالح المشتركة للجانبين في ضوء عمق العلاقات والتعاون الممتد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.وفى سياق متصل، التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كينيث ماكينزى وتناول اللقاء عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة للبلدين، وعلى رأسها تدريب "النجم الساطع 2020".حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والسفير الأمريكي بالقاهرة.