غدًا.. حفل توقيع «غرام المشايخ» للكاتب أيمن الحكيم بمعرض الكتاب

يقيم الكاتب أيمن الحكيم، غدًا الثلاثاء، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الساعة الثانية ظهرًا حفل توقيع كتابه "غرام المشايخ" الصادر عن دار ابن رشد.الكتاب يرصد قصص الحب في حياة 17 من أكابر مشايخنا منهم: مقرؤون في قامة الشيخ رفعت ومصطفى إسماعيل وعبد الباسط والبنا ودعاة في شهرة الشعراوي والباقوري وكشك وعلي جمعة والقرضاوي وغيرهم ومداحون بوزن الكحلاوي والنقشبندي.الكتاب يتناول قصة حب كل شيخ بطريقة سرد شديدة الروعة والتميز وتثبت إن الإسلام هو دين الحب وعن الكتاب يقول الحكيم: هو كتاب كتبني ولم أكتبه ورأيت كرامات وتجليات في كتابة فصوله.