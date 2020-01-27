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توك شو

استشارى يقدم نصائح لتجنب مضاعفات الكاحل (فيديو)

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:36 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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قدم الدكتور سامي قنديل، استشاري التخدير وعلاج الألم، نصائح لتجنب مضاعفات الكاحل، مشيرًا إلى أنه يجب رفعه وعدم ثنيه، إضافة إلى وضع كمادات من الثلج لمدة 6 ساعات ومن الممكن أن تصل إلى 24 ساعة.

وأضاف سامي قنديل، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنه يجب تناول الأدوية المضادة من أجل عدم حدوث تلوث في التجمع الدموي له، لافتًا إلى أنه يجب تناول أدوية ضد الالتهاب ودهن مراهم لتقليل التورم الموجود في الكاحل.

وأوضح أنه بعد اختفاء التورم يجب أن يتم وضع جبيرة من الجبس لمدة 21 يومًا، منوهًا بأن بعض الرياضيين يجب أن يلتزموا بارتداء الجبيرة، حيث إنها تسبب مشكلة عند عدم ارتدائها من أجل تسريع شفاء الكاحل. شاهد

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