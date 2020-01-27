الأنبا ديمتريوس يترأس صلوات القداس الإلهي بمطرانية ملوي

ترأس الأنبا ديمتريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي، صباح اليوم الاثنين، صلوات القداس الإلهي بالكنيسة المرقسية مقر مطرانية ملوي.وشاركه صلوات القداس الإلهي، عدد من كهنة وشمامسة وخدام الإيبارشية، وذلك في إطار حرص أسقف ملوي على المشاركة في صلوات القداسات الإلهية بإنتظام.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير المقبل لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاث أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيهم الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، ويتنهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.