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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

والد ميجان ماركل يزعم استعادة لمواجهة ابنته في المحكمة

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:23 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال توماس ماركل، والد ميجان زوجة الأمير البريطاني هاري، الاثنين، إنه مستعد لمواجهة ابنته في المحكمة، وإنه يرى أنها أساءت هي وزوجها إلى الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بالتخلي فجأة عن مهامها الملكية.

واتفق دوق ودوقة ساسكس مع الملكة هذا الشهر على التوقف عن أي مهام توكل إليهما بموجب صفتهما الملكية بعد أن أعلنا بشكل مفاجئ عن رغبتهما في بدء "دور تقدمي جديد" وتحقيق الاستقلال المادي.

وأوضح ماركل لبرنامج Good Morning Britain على محطة ITV: "أعتقد أنهما أساءا إلى الملكة وللأسرة الملكية وهذا لا يصح، أنا محرج قليلًا لأجلهما وأشعر بالأسى حقًا من أجل الملكة، النأي عن الأسرة الملكية سيتسبب في مشكلات أكبر بكثير".

وأضاف: "هذا القرار بالانفصال عن العائلة المالكة مربك للغاية، لا أعتقد أن هناك مَن يفهم أو يستطيع معرفة كيف حدث ذلك أو لماذا، الأمر ليس منطقيًا".

وأجرى ماركل الذي يعيش في المكسيك عددًا من المقابلات التلفزيونية انتقد فيها ابنته وقال إن تلك المقابلات هي الوسيلة الوحيدة التي يمكنه بها التواصل معها.

ولم تعلق ميجان علنًا على الأمر لكن أصدقاء لها قالوا لمجلة PEOPLE العام الماضي، إنَّ ماركل لم يحاول التواصل معها وإن سلوكياته تشعرها بالحزن الشديد.

ولم يحضر ماركل زفاف ميجان في 2018 بسبب مشكلات صحية، ولم يلتقيها منذ ذلك الحين، وقال إنه لم يلتق أبدًا بهاري ولا بحفيده آرتشي.

ومن المحتمل أن يلتقي ماركل بابنته في المحكمة، إذ رفعت ميجان دعوى ضد صحيفة Mail on Sunday، على خلفية نشرها رسالة خاصة بعثت بها لوالدها وهو ما اعتبرته انتهاكًا لحق الملكية الفكرية ولحقوق الإنسان، وتعتزم الصحيفة الاستعانة بشهادة الأب في تلك المعركة القانونية.

وقال ماركل: "إذا وصل الأمر إلى لقائهم في المحكمة فهذا رائع، على الأقل سيتسنى لي أخيرًا رؤيتهم لكنني لا أريد مواجهة ولا شجارًا"، مشيرا إلى أنه طلب من الصحيفة نشر الخطاب.

وأضاف أنه لا يعتقد أن ميجان واجهت تغطية صحفية تتسم بالعنصرية في بريطانيا، وقال "لا أصدق ذلك".

وتابع: "أفتقد ابنتي حقًا"، مضيفًا أنها حولته إلى "شبح" في إشارة لتعاملها وكأنه ليس موجودًا.

واستطرد: "أحب ابنتي وبالتأكيد سأحب حفيدي وسأحب هاري إذا التقيته"، مضيفًا أن الأمير، السادس في ترتيب ولاية العرش، كان عليه أن يزوره ليطلب يد ابنته للزواج.

ولدى سؤاله عما سيقوله الآن للأمير هاري قال: "كن رجلًا وتعالى لمقابلتي".

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