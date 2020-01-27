«عبدالعال»: تعديلات «السكك الحديدية» تستهدف تعظيم موارد الهيئة

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن تعديلات قانون السكك الحديدية، تستهدف تعظيم موارد الهيئة والاستفادة من الأراضى غير المخصصة، والتى لا تندرج ضمن إطار النفع العام.ويناقش مجلس النواب، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من النقل والمواصلات، ومكتبى لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.وطالب عبدالعال النواب، بعدم مناقشة مشاكل السكك الحديدية، على أن تنصب مناقشاتهم على مشروع القانون، حتى لا يلقى بظلال من الشك على دستورية القانون، مؤكدًا أن القانون لا يتضمن استغلالًا للموارد التى تدخل فى نطاق النفع العام.ويستهدف مشروع القانون، السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام، مع تقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها.