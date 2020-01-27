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مصر

«الزراعة»: ضبط 5 أطنان لحوم وأسماك ودواجن «فاسدة»

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:17 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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أكد الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات البيطرية، أن الهدف الأساسي للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم، تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

وقال محمود، في تصريحات صحفية اليوم، إن حملات قام بها أطباء التفتيش على اللحوم بالاشتراك مع مباحث التموين، ضبطت مايقرب من 4881 كيلو جرام من اللحوم والأسماك والدواجن المخالفة، منها 81 كيلو من اللحوم المخالفة للذبح خارج المجازر المعتمدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و4050 كيلو من أسماك "الماكريل" الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الأدمي، و750 كيلو دواجن فاسدة، وحررت 7 محاضر خلال الفترة من 512020 إلى 1112020.

وأضاف، أنه تحقيقا لنفس الهدف ووصول اللحوم إلى المستهلكين بصورة صحية وآمنة، فقد بلغ إجمالي عدد رؤوس الماشية المذبوحة داخل المجازر المعتمدة في نطاق محافظة الجيزة 4161 رأس من الماشية، فيما بلغ إجمالي مذبوحات الدواجن 51.425 طائر خلال نفس الفترة.

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