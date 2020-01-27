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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

رانيا فريد شوقى: «ياريت بابا كان بخيل»

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:17 م
رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
هاجر رضا
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بدأت ندوة مئوية الفنان فريد شوقي، منذ قليل، بعرض فيديو خاص له يجمع عددًا من أعماله الفنية، على رأسها فيلم جعلوني مجرمًا، وسواق نص الليل، وسلطان، ودماء على النيل، وطريق الشيطان، وشياطين الليل، ودلع بنات، وفيلم بالوالدين إحسانًا، والغاضبون، بحضور كلٍ من رانيا فريد شوقي، والفنان سمير صبري، وعبير فريد شوقي.

وأعربت رانيا فريد شوقي عن بالغ سعادتها بالفيديو الذي عرض للراحل فريد شوقي.

وقالت الفنانة "رانيا" إنها ستتحدث عن فريد شوقي الوالد وليس الفنان، لأنه من نعم الله عليهم هي وأخواتها البنات وهو ملقب بـ"أبو البنات"، وأنه لم يشعر بضيق يومًا لعدم رزق الله له بالصبية.

وتابعت "شوقي" في الندوة التي عقدت احتفالًا بمئوية الراحل في معرض الكتاب ٢٠٢٠، قائلًة: "إنها تعلمت منه الالتزام، خاصة أثناء العمل، وتركيزه على الاستماع جيدًا لكلام المخرج، وكان يندمج في الدور بالقدر الذي جعل الناس تصدق إنه بخيل كما فعل في مسلسل "البخيل وأنا"، متابعًة: "ياريته كان بخيل كنا حوشنا".

وأضافت أن الجميع يعتبر فريد شوقي أكاديمية فنون؛ لما يتمتع به من مواهب عدة.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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