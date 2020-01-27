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الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

إقبال كبير على الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض القاهرة

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:15 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
آية سالم _ زينب صبحي
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شهد جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، اليوم الاثنين، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

وتوافد على المعرض منذ الصباح العديد من المواطنين قاصدين جناح الهيئة، وتنوع الجمهور ما بين رجال ونساء، أطفال وشباب، إلا أن الأسر كانت هي الفئة الأكثر انتشارا داخل الجناح.

وشملت كتيبات الهيئة المصرية العامة للكتاب، على أعداد كبيرة من الكتب بمختلف الأنواع والمجالات والكتاب، وكان أكثر ما يجذب الجمهور على كتب الهيئة هي أن أسعارها مخفضة أكثر من الأماكن الأخرى، كما أنها تحتوي على كتب متنوعة ومختلفة في كافة المجالات، بالإضافة لكتب الأطفال التي كانت سبب في تواجد الأسر بشكل كبير.
إقبال كبير على الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض القاهرة
إقبال كبير على الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض القاهرة
إقبال كبير على الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض القاهرة
إقبال كبير على الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض القاهرة
إقبال كبير على الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض القاهرة
إقبال كبير على الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض القاهرة

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