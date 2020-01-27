بلقيس فتحي بدون ماكياج تشعل «إنستجرام»

شاركت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.وظهرت بلقيس فتحي بإطلالة طبيعية أشعلت إنستجرام، حيث اعتمدت شعرها منسدلًا على كتفيها، ولم تضع أي ماكياج، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها، وعلقت عليها قائلة: "مساء الورد عليكم جميعا.. أتمنى لكم يوم سعيد".وكانت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، طرحت مؤخرًا أغنية "يا قلبي توب"، وهي من كلمات رامي الهادي، وألحان علي سالم، وتوزيع تراث نمير.