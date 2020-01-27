تركيب 10 أكشاك كهرباء و200 كشافًا بقرية شيبة بالمنيا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، بأعمال تطوير بقرية شيبة، حيث تابع العقيد محمد صلاح رئيس المركز اليوم أعمال تركيب ١٠ أكشاك كهرباء، و٢٠٠ كشافًا للإنارة بنطاق القرية بالكامل، وتركيب خط مياه للشرب بطول ١٢٥٠ متر بالقرية.قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" والتي تنفذها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وتستهدف 6 قرى على مستوى مراكز المحافظة.وأوضح أن أعمال الإنشاء والتطوير تشمل إقامة بنية تحتية سليمة، ورفع كفاءة المرافق من كهرباء وطرق وصرف صحي وشبكة مياه لتوفير كل الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن ليحيا حياة كريمة.وأضاف المحافظ أن القرى المستهدفة من المبادرة تشمل قريتي كفر المغربي، والشيخ مسعود بمركز العدوة، والشيخ عبادة بملوي وزعبرة بدير مواس، وشيبة بمركز أبووقاص، ونزلة أولاد الشيخ بمركز مغاغة، حيث تم وضع خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات تلك القرى من المشروعات التنموية.