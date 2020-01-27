«بنطلون مقطع».. أحدث إطلالات نوال الزغبى (صورة)

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.وظهرت نوال الزغبي بإطلالة شتوية أنيقة، مرتدية بلوفر من اللون الأحمر، وبنطلون جينز مقطع من اللون الأزرق، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ومكياج هادئ أبرز جمال ملامحها، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.يذكر أن النجمة نوال الزغبي أحيت مؤخرًا، حفلًا غنائيًا في المملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، بحضور نحو 7 آلاف من المحبين السعوديين والخليجيين الذين تجمهروا على مسرح "أبوبكر سالم" ورددوا معها أجمل الأغنيات.كما أحيت نوال الزغبي حفلًا غنائيًا على مسرح "القرية العالمية" في دبي، وسط حضور جماهيري كبير، استقبلوها بحفاوة كبيرة.