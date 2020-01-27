5 محطات في محاكمة لاعب أسوان حمادة السيد

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، ببراءة حمادة السيد، لاعب كرة القدم السابق بنادي أسوان، والذي كان متهما بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.وفيما يلي نرصد أبرز محطات محاكمة حمادة السيد1- ألقت أجهزة الأمن القبض على اللاعب حمادة اليسد، في 21 سبتمبر 2017، بعد انتهاء تدريبات نادي أسوان.2 - جرى التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 840 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا.3 - أمرت النيابة بحبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وأسندت له اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون، وتعمل على تعطيل مؤسسات الدولة عن أداء عملها.4- جددت محكمة جنايات القاهرة حبسه على ذمة القضية، لمدة 45 يومًا.5- في مارس 2018 قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله، وفقا للتدابير الاحترازية، وتقدمت النيابة باستئناف على القرار، قبلته محكمة الجنايات وجددت حبسه مرة أخرى.6 في ديسمبر 2018، أمر النائب العام بإحالة اللاعب و43 آخرين، للمحاكمة الجنائية أمام الجنايات.7- حدد المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 10 مارس، لانعقاد أولى جلسات المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة، أمام المستشار محمد السعيد الشربيني، وقضت المحكمة اليوم 27 يناير ببراءة المتهم حمادة السيد.