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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

سمير صبرى: فريد شوقى كان من أهل الكرم لجميع الفنانين (فيديو)

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:01 م
جريدة الدستور
هاجر رضا
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بدأت منذ قليل ندوة مئوية الفنان فريد شوقى، في معرض الكتاب، بعرض فيديو خاص له يجمع عددًا من أعماله الفنية، على رأسها فيلم "جعلوني مجرمًا"، و"سواق نص الليل"، "وسلطان"، بحضور الفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان سمير صبري، وعبير فريد شوقى.

وقال الفنان سمير صبري إن المشهد الخاص بفيلم "بالوالدين إحسانًا" هو من أعظم المشاهد المقربة لقلبه، وأشار إلى أن العمل مع فريد شوقى متعة لأي فنان، لما يتمتع به من خفة ظل، وابتسامة تعلو شفتيه.

وتابع "صبري"، قائلًا: "أنور وجدي حب فريد شوقي جدًا وتبناه، وقرر الفنان فريد شوقى أن يقدم شخصية الشرير خفيف الظل، للأفلام الاجتماعية التى تعالج قضية وأصبح ملك الترسو، وهذه هي رسالته بوجود أفلام تربوية".

وتطرق "صبري" في حديثه إلى أن عمل الفنان فريد شوقي فى أول أفلامه مع يوسف شاهين ومنها مشاركته في فيلم "باب الحديد" لم يتقبله الجمهور وقتها، لذا لم ينجح فى عرضه الأول، ومن ثم أدرك إلى أنه لا بد من تغيير جلده أسوة بالفنان زكي رستم الذي كان مثله الأعلى، فغير بالأدوار الكوميدية مثل "٣٠ يوم في السجن".

وعن علاقته بالفنان فريد شوقي قال: "علاقتي كانت أسرية، وبيته كان بيت كرم، وزوجته كانت مشهورة بأكلة الكشك، وأذكر له موقفًا أثناء تصوير فتوة الناس الغلابة في مطار القاهرة شعر بالمرض، وطلب مني الإسعاف، ورفض جلوسه على الكرسي المتحرك أمام الناس جميعًا".
سمير صبرى: فريد شوقى كان من أهل الكرم لجميع الفنانين (فيديو)
سمير صبرى: فريد شوقى كان من أهل الكرم لجميع الفنانين (فيديو)
سمير صبرى: فريد شوقى كان من أهل الكرم لجميع الفنانين (فيديو)
سمير صبرى: فريد شوقى كان من أهل الكرم لجميع الفنانين (فيديو)

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