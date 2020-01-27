إيبارشية المنيا تنظم لقاء للخدام بعنوان «وأرسلهم ليكرزوا»

نظم المركز القبطي لخدمة الشباب بأبوقرقاص أمس الاثنين، لقاءًا لخدام وخادمات خدمة الشباب بمركز أبوقرقاص، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بالفكرية.وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي، ومحاضرتين حول (الخادم والعقيدة)، (وكيف نخدم شباب هذا الجيل؟)، وشهد اللقاء مناقشة متطلبات خدمة الشباب، وسط تفاعل الخدام الذين ممثلين عن كنائسهم.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير المقبل لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاث أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيهم الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، وينتهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.