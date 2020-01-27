اليوم.. «سلام» يشارك في «الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير»

يشارك فيلم "سلام" للمخرجة زين دريعي، في فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير، والذي تستمر فعالياته حتى 31 يناير الجاري، ويُعرض الفيلم، اليوم الإثنين، ليكون العرض الثاني له في مصر بعد مهرجان الجونة السينمائي الذي فاز فيه بـجائزة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي قصير.مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بالإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية؛ كما يتيح الفرصة لصناع الأفلام الشباب من مختلف الدول ويقدم لهم ورش عمل وندوات لإتاحة الفرصة لتطوير مهارتهم.وشهد فيلم سلام عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، كما شارك مؤخرا في مهرجان السودان للسينما المستقلة ومهرجان الرباط السينمائي الدولي لسينما المؤلف.وتدور أحداث الفيلم، حول سلام التي تتبخر أحلامها في أن تصبح أما بعدما تكتشف استحالة تكوين عائلة مع زوجها.الفيلم من تأليف وإخراج زين دريعي، وبطولة ماريا زريق وزياد بكري، وتصوير بينوا تشاميلار، وإنتاج شركة تابع Tabi360 (علاء الأسعد)، وتتولىMAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.