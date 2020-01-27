الفلسطينية كاميليا جبران تغني في قصر المانسترلي.. غدًا

يقيم المركز الدولي للفنون، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بقصر المانسترلي، حفلا جديدا، وذلك غدا الثلاثاء، في تمام الثامنة مساء.يستقبل المركز الفنانة الفلسطينية الكبيرة كاميليا جبران، لمفاجأة جمهورها المصري في القاهرة بأول حفلاتها بالمانسترلي.يأتي هذا الحفل في ختام جولة غنائية جديدة لـ"جبران" بين الإسكندرية والقاهرة، رفقة الموسيقي السويسري فرنر هاسلر المختص في الموسيقى الإلكترونية، والذي شارك معها مشوارها الموسيقي منذ قرابة 18 عاما، نتج عن تلك الشراكة عدة مشاريع موسيقية وألبومات، منها: "محطات"، "وميض"، "نبني"،"وصل".قدمت "جبران" مجموعة كبيرة من الأغنيات التي تميزت على المستوى المحلي والدولي، ترسخت بعض هذه الأغنيات في الوعي الفلسطيني خاصة كجزء أصيل منه، كأغنياتها "عن إنسان"، و"أعيشك في المحل"، كما قدمت عدة أغنيات للشعراء الكبار مثل محمود درويش، حسين البرغوثي، طلال حيدر، عبداللطيف عقل، سيد حجاب.