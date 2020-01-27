المخدرات سر واقعة اغتصاب طفلة «السلام»

اعترف المتهم بإغتصاب نجلة زوجته البالغة من العمر 13 عامًا، بمنطقة أبو رجيل بالسلام، بارتكابه للواقعة، مؤكدًا أنه كان تحت تأثير المخدرات، ولم يكن مدركًا لما فعله.أضاف المتهم أنه كان يحسن معاملة المجنى عليه طوال السنوات الماضية، ومؤكدًا أنه فعل ذلك رغمًا عن إرادته قائلًا: "المخدرات عمتني، ودفعتنى لاغتصابها فور خروج والدتها لشراء مستلزمات المنزل".أمرت نيابة السلام، اليوم الاثنين، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت نيابة السلام الجزئية بعرض الطفلة، على الطب الشرعي.كان قسم شرطة السلام تلقى بلاغًا من ربة منزل أفادت فيه بتعرض طفلتها "منة" للاعتداء الجنسي على يد زوجها داخل شقته مستغلا غيابها عن المنزل، لافتة أنها كانت متزوجة وأنجبت طفلة ثم حدث طلاق بينها وبين زوجها، ثم تزوجت بالمتهم.وكشفت والدة المجني عليها أنها بعد عودتها إلى شقتها أبلغتها ابنتها بأن المتهم اعتدى عليها جنسيًا، مشيرة في بلاغها إلى أنه فض غشاء بكارتها.وبسؤال الطفلة أقرت بأن زوج والدتها جردها من ملابسها، واعتدى عليها جنسيًا عقب نزول والدتها من الشقة، وطالبها بعدم الحديث مع أمها عما حدث لها، وتم إحالة المحضر لنيابة السلام التي أمرت بضبط وإحضار المتهم.