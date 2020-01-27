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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

17 مليار دولار إجمالى الاستثمارات بـ«اقتصادية قناة السويس»

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:46 م
قناة السويس
قناة السويس
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أكد المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس، أن إجمالى الاستثمارات بالمنطقة حاليًا يبلغ 17 مليار دولار، وأن تلك الاستثمارات حققت 70 ألف فرصة عمل لشباب مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، والتي ناقشت ملف الاستثمار بالهيئة العامة لمنطقة قناة السويس الاقتصادية.

وأضاف زكي أن المنطقة تبلغ 460 كيلومترًا مربعًا، وأن موقعها المتميز هو وسيلة كبرى لجذب الاستثمار، خاصة أن هناك مقومات كبرى تتمتع بها المنطقة، منها وجود 6 موانئ داخل نطاق المنطقة، وهناك رؤية واستراتيجية للمنطقة تتوافق مع رؤية مصر 2030 للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لخلق مزيد من فرص العمل للشباب، مشيرًا إلى أن هناك خططًا خمسية لرفع كفاءة الأداء في هذا المجال ولتطوير قدرات الهيئة وتحسين البنية التحتية من أجل أن يكون هناك دعم فى ظل التنافسية فى الإقليم.

ومن جهته أكد اللواء كمال عامر على ضرورة إبراز الدور الإعلامى المساعد والداعم للهيئة، وإبراز المجهودات بها والعمل للتنسيق والتكامل مع كل الجهات الأخرى المعنية لتشجيع وجذب الاستثمارات.

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