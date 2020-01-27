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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات: يجب عدم المبالغة في تأثير «كورونا»على طلب النفط

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:45 م
سهيل المزروعي
سهيل المزروعي
وكالات
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قال وزير الطاقة الإماراتي اليوم الاثنين، إن سوق النفط يجب ألا تبالغ في رد فعلها إزاء الأثر المحتمل لتفشي فيروس كورونا في الصين على الطلب.

وأضاف الوزير سهيل المزروعي، أنه يثق في قدرة الصين والمجتمع الدولي على السيطرة على الانتشار الحالي لفيروس كورونا.

وأضاف الوزير في بيان أن من المهم عدم المبالغة في التوقعات الخاصة بانخفاض مستقبلي للطلب على النفط بسبب الأحداث في الصين وألا تبالغ السوق في رد فعلها المستند إلى عوامل نفسية، بقيادة بعض المتعاملين في السوق.

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