لقاء خاص لـ ويل سميث عن «باد بويز» في إنرجي

حرصت إذاعة "إنيرجي 92.1" على الوجود في العرض الخاص للفيلم الأمريكي "باد بويز" الجزء الثالث، بطولة النجمين ويل سميث، مارتن لورانس.وأجرت "إنيرجي" لقاء خاص في فرنسا مع النجم ويل سميث، الذي عبر عن سعادته بعرض الجزء الثاني من الفيلم بعد 17 عاما من عرض الجزء الثاني.وقال ويل في هذا الصدد: "الأمر وكأنك تعود إلي منزلك وبيتك، لأن الأجزاء الأولى كانت في بداية مسيرتنا المهنية، وكنا في العشرينات من عمرنا، لذلك الشخصيات التي نقدمها في الفيلم جزء مننا، وفي الجزء الثالث نشعر وكأننا نعيد شمل العائلة ونلتقي من جديد بتلك الشخصيات".وعن العناصر التي حرص "سميث" على إظهارها في الجزء الثالث، قال: "الجدال والصراع ما بين الشخصيتين الرئيسيتين كان من الضروري استمرارهم في الجزء الثالث لأنهم جزء لا يتجزأ من سلسلة أفلام باد بويز".يذكر أن إيرادات الفيلم وصلت إلى 100 مليون دولار في 9 أيام فقط.