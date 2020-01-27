النقل: ماكينات جديدة لرصف الطرق دون إهدار الأسفلت القديم

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أن الحكومة تعاقدت علي ماكينات جديدة لرصف الطرق، تعتمد على إعادة تدوير الأسفلت بدلا من إهداره بنزع الطبقة القديمة.وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: "مش هنشيل أسفلت بالبلدوزر تاني، ودايما بنبه على زملائي ماتشيلوش الأسفلت إلا لو تاني يوم هتشتغلوا فيه".ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 661 لسنة 2019 بشأن اتفاقية قرض ائتمان المشتري بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين حكومة جمهورية مصر العربية "وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض، وبنك الاستيراد والتصدير الصينى بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 161201٩وأكد الوزير في كلمته أمام اجتماع اللجنة، أهمية القرض لتطوير عربات السكة الحديد، مشيدا بالتعاون بين وزارة النقل واللجنة، لافتا إلى أن الوزارة تناقش جميع مقترحات اللجنة لكل ما هو في صالح مصر.