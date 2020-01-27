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الصحة

«دايت كيتو» يتسبب في انسداد الشرايين

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:39 م
جريدة الدستور
وكالات
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يعد اتباع «حمية كيتو» الغنية بالبروتين، مفيدًا في فقدان الوزن وبناء العضلات بشكل سريع، إلا أنه، وفقًا لبحث جديد أجري في جامعة واشنطن، يمكن أن يتسبب بانسداد الشرايين والإصابة بنوبات قلبية.

وقال كبير الباحثين باباك رزاني، الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة واشنطن، إن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين تضمن خسارة الوزن وبناء العضلات بشكل سريع، ولكنها قد تكون سببًا في الوفاة نتيجة لانسداد الشرايين.

وقد أجريت الدراسة على مجموعة من الفئران المخبرية، حيث تم تغذية جزء منها على وجبات غذائية غنية بالدهون، في حين تم تغذية الجزء الآخر على أطعمة غنية بالبروتين الطبيعي.

وأظهرت النتائج أن الفئران التي تغذت على وجبات غنية بالدهون كانت أقل عرضة للإصابة بتصلب الشرايين مقارنة بالفئران التي تغذت على وجبات تعتمد على البروتين، حيث بلغت نسبة الترسبات في شرايينها 30%.

ووفقًا للعلماء، فإن الترسبات التي تتراكم في الشرايين عادة ما تتكون من مادة تدعى البلاك، التي تحتوي على مزيج من الدهون والكوليسترول والكالسيوم والخلايا الميتة، والتي تعمل الخلايا المناعية على إزالتها من الشرايين، إلا أن البلاك يمكن أن يقضي على هذه الخلايا التي يتسبب موتها بزيادة الأمر سوءًا.

ويقول الباحثون إنهم بحاجة إلى المزيد من الأبحاث والدراسات على البشر لاعتماد نتائج رسمية بخصوص أضرار حمية كيتو البروتينية على الشرايين، وفق ما نقلت صحيفة «تايمز أوف إنديا أونلاين».

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