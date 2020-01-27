«الصحة»: إجراءات مشددة على منافذ البلاد لمنع دخول مصابى «كورونا»

قال الدكتور خالد مجاهد، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شددت على الالتزام بالخطة الطبية الموضوعة للتصدي لفيروس "كورونا" المستجد ومنع دخوله إلى البلاد، بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإعلان حالة الطوارئ فى منطقة الشرق الأوسط.وكان مجاهد، قد أكد فى بيان سابق، أنه يتم مراجعة الإجراءات الوقائية بجميع أقسام الحجر الصحى بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد الجوية، البحرية، البرية، لأخذ احتياطاتها الوقائية من انتشار العدوى.وكان قد أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية، فى بيان منذ قليل، إنه في ضوء الوضع العالمي المستمر المتعلق بانتقال "فيروس كورونا" المستجد، يواصل مكتبها الإقليمى العمل عن كثب مع الدول الأعضاء فى إقليم شرق المتوسط لضمان تسريع وتيرة الجهود الوطنية للتأهب والاستجابة على نحو يتوافق مع اللوائح الصحية الدولية (2005).وأضاف، البيان، أنه تم الإبلاغ إجمالًا عن 1320 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، منها 1297 حالة فى الصين؛ كما تم الإبلاغ عن نحو 237 شخصًا مصابًا بمرض وخيم، بينما توفي 41 شخصًا، وتم الإبلاغ عن حالات جديدة فى أستراليا وفرنسا وماليزيا، وجميع الحالات تقريبًا سبق لها السفر إلى الصين، بينما لم يتم بعد الإبلاغ عن أي حالات مؤكدة في إقليم شرق المتوسط.