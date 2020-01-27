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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة أوراق 3 للمفتى فى قضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء حسين
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمأمورية طرة، اليوم الإثنين، بإحالة أوراق 3 متهمين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي، في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق، وحددت جلسة 31 مارس للنطق بالحكم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي، وسكرتارية حمدي الشناوي.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

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