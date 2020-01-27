فستان قصير.. الراقصة دينا بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير

نشرت الراقصة دينا، مجموعة من الصور في أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت دينا، بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا قصيرا، ونسقت معه بالطو طويل فرو باللون البني، واستعرضت رشاقتها خلال جلسة التصوير.وفى سياق آخر تشارك دينا في بطولة مسلسل "رحيل زهرة" مع المخرج حسني صالح، وينتمي العمل للدراما الصعيدية من 45 حلقة للعرض قبل شهر رمضان المقبل، وهو بطولة عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، محمود عبد المغني، محمد رياض، منة فضالي، محمد الشقنقيري ومدحت تيخة، والعمل شراكة إنتاجية بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتج أحمد الجابري.