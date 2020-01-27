جردها من ملابسها واستغل غياب والدتها.. عامل يغتصب ابنة زوجته

شهدت منطقة السلام بالقاهرة، اليوم الاثنين، واقعة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، على يد زوج والدها الذي ولم يرحم ضعفها، في ظل غياب والدتها.تلقى قسم شرطة السلام بلاغًا من ربة منزل أفادت فيه بتعرض طفلتها "منة" للاعتداء الجنسي على يد زوجها داخل شقته مستغلا غيابها عن المنزل، لافتة أنها كانت متزوجة وأنجبت طفلة ثم حدث طلاق بينها وبين زوجها، ثم تزوجت بالمتهم.وكشفت والدة المجني عليها أنها بعد عودتها إلى شقتها أبلغتها ابنتها بأن المتهم اعتدى عليها جنسيًا، مشيرة في بلاغها إلى أنه فض غشاء بكارتها.وبسؤال الطفلة أقرت بأن زوج والدتها جردها من ملابسها، واعتدى عليها جنسيًا عقب نزول والدتها من الشقة، وطالبها بعدم الحديث مع أمها عما حدث لها.تم إحالة المحضر لنيابة السلام التي أمرت بضبط وإحضار المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وأحالته للنيابة التي تباشر التحقيق معه، ووجهت له تهمة اغتصاب قاصر.