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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بائعة مناديل شبرا تخنق جنينها بالحبل السرى: «معرفش أبوه مين»

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:32 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استمعت نيابة شبرا لأقوال بائعة مناديل أجهضت نفسها في الشهر السابع وخنقت جنينها بالحبل السري وألقته بمقلب قمامة لحملها به سفاحا.

وقالت المتهمة في تحقيقات النيابة، التي استمعت لأقوالها داخل المستشفى، عقب تعرضها لحالة إعياء بسبب نزيف شديد نتيجة الإجهاض، إنها اعتادت العمل والبقاء في الشارع، لأنها تبيع المناديل منذ صغرها ولا مأوى لها.

وأضافت "منى. م" في اتهامها بقتل جنين حملت به "سفاحا" في شهره السابع، أنها اعتادت ممارسة الرذيلة مع البلطجية وأطفال الشوارع وبعض الأشخاص دون تمييز، موضحة أنها حملت 4 مرات وأجهضت نفسها مرددة: معرفش ولاد مين؟ مبقدرش أعرف مين أبوهم".

وأكدت المتهمة أنها كانت تتخلص من أطفالها، لأنها لا تعرف لهم أبًا، ولا تعرف أسماء الأشخاص الذين يمارسون معها الرذيلة.

كانت البداية بورود بلاغٍ لمأمور قسم شرطة شبرا مصر، من فتاة بعثورها على جثة جنين داخل كيس بلاستيكي، أخذته من شقيقتها وأمرتها بإلقائه في القمامة، وبفحصه تبين العثور على جثة طفل صغير، عبارة عن جنين في شهره السابع وحول رقبته الحبل السري، وأنه توفي خنقًا بعد إجهاضه.

وانتقلت قوات الشرطة مع المبلغة وضبطت شقيقتها "منى"، وتبين تعرضها لحالة إعياء ونزيف شديدين نتيجة الإجهاض، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجرى تعيين الحراسة اللازمة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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