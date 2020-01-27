مصادر: فندق تابع للكنيسة القبطية في القدس لاستقبال الحجاج

علمت «الدستور» من مصادر كنسية مُطلعة أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالأراضي المُقدسة بالقدس بفلسطين، برئاسة الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والأراضي المُقدسة والشرق الأدنى، بدأت في عمل بيت فندقي لاستقبال الحُجاج خلال فترة الصوم الأربعيني وأسبوع الآلام.وأوضحت المصادر أن البيت سيكون على أعلى الدرجات الفندقية المتكاملة، وسيتم الترويج له بالكنائس المختلفة حتى ينزل به الحُجاج، في إشارة إلى أن الكنيسة تتجه للانتهاء من البيت قبيل موسم الحج المسيحي 2020.وأكدت المصادر أنه خلال الفترة المقبلة ستقوم ببث مقطع فيديو للبيت عقب الانتهاء منه مباشرة، للإعلان عنه.وأشارت إلى أنه سيكون على أعلى الدرجات الفندقية، وهناك أنباء عن عمل كنيسة قبطية صغيرة جدا لتلحق بالفندق لعمل القداسات بها.