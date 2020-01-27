يحيى خليل يقدم أشهر أعماله على المسرح الصغير فى الأوبرا.. الخميس

يلتقي رائد موسيقى الجاز يحيى خليل، بجمهوره فى الأوبرا من خلال حفلين متتاليين يقامان في الثامنة مساء الخميس والجمعة المقبلين، على المسرح الصغير، حيث يقدم بمشاركة مغنية الجاز والبلوز الكندية شيري بلوور، ومصاحبة مجموعة من أبرع العازفين المصريين، باقة من أشهر أعماله الخاصة التى تتميز بشكلها الفني المتفرد وتمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز، إلى جانب تنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية التي قام خليل بإعادة صياغتها بأسلوب الجاز.ويعتبر يحيى خليل، رائد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ عودته من الولايات المتحدة، ومثّل انطلاقة جديدة لهذا اللون من الموسيقى ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف شرائح المجتمع من خلال مشاركته في العديد من المهرجانات المحلية والدولية والعروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية والفنية بمصر والخارج.