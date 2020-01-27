حماها بجسده.. أب ينقذ ابنته من موت محقق تحت عجلات القطار

تداول رواد موقع التغريدات الشهير "تويتر"، مقطع فيديو يرصد أحد الأشخاص يحمي ابنته من الدهس تحت عجلات القطار في محطة الإسماعيلية، صباح اليوم الإثنين.وأظهر الفيديو، قفز الأب دون تردد على قضبان الحديد ليحتضن طفلته ويحول جسده إلى درع لحمايتها وإنقاذها، حيث سقطت الابنة بجانب السكة خلال سيرها معه، وتمكنا من الخروج بسلام بعد مرور القطار، وهو المقطع الذي التقطه أحد الركاب في محطة الإسماعيلية.وعلق الكثير من النشطاء عبر موقع "تويتر" على الفيديو المتداول، حيث قال أحد الأشخاص: "عاطفة الأبوه تجاه بنته غلبت غريزة البقاء، غلبت الخوف، غلبت رعب المكان، هذا شيء أكبر من الحب"، فيما قال آخر: "الأب نعمة والله كتير غافل عنها، ربنا يبارك في آبائنا جميعًا، الحمد لله على سلامتهم"، وعلق آخر قائلًا: "أنا قشعرت والله من خوفي عليهم، الأب دا عظيم مفيش كلام يوصفه ربنا يحفظه ويحفظله بنته".