5 أطعمة تساعد على الإقلاع عن التدخين

تقليل استهلاك السجائر خطوة هامة، سواء كان هدفك الإقلاع النهائي في خطوة تالية، أو كنت تحمي نفسك من أمراض خطيرة مثل "كورونا" أو السرطان أو السكري أو القلب، وتوجد أدلة على أن الأطعمة التالية تقلّل الرغبة في استهلاك النيكوتين:- حبوب الشوفان التي يُنصح بتناولها على الإفطار تقلل الرغبة في اشتهاء النيكوتين، وتخفّف تأثير الأعراض الانسحابية عند الإقلاع.- للقرفة فوائد صحية عديدة، وخاصة للوقاية من السكر والالتهابات، وقد تبين أنها تقلل الرغبة في النيكوتين.- تخفيف كمية ملح الطعام يساعد على تقليل الرغبة في استهلاك النيكوتين.- يحتوي التفاح على عناصر تحد من تأثير الأكسدة التي تسببها السجائر، ما يخفّف من شدة الأعراض الانسحابية للنيكوتين.- عندما تشعر بالرغبة في التدخين، يمكنك تخفيف هذا الإلحاح بشرب الماء، وبشكل عام يساعد تناول 8 أكواب يوميًا على كبح اشتهاء النيكوتين.