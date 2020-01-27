تتخطى الـ 3 ملايين جنيه.. مواصفات سيارة محمد صلاح الجديدة

ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حدثت أمس، عقب إعلان صحيفة "ذا صن" أن النجم المصري محمد صلاح، أضاف سيارة "بنتلي جي تي" الفخمة، لأسطول سياراته الفارهة، ووفقًا للصحيفة، فإن قيمة هذه السيارة تبلغ قيمتها 210 آلاف دولار، أي 3 ملايين و318 ألف جنيه مصري.وسيارة كونتيننتال جي تي ضمن فئة سيارات الكوبيه الرياضية عالية الفخامة، وبالرغم من احتفاظها على روح تصميمها العريق حصل الجيل الثالث من هذا الطراز على تصميم مستمد من شقيقتها سيارة بنتلي EXP Speed 6 الاختبارية، التي ظهرت ضمن فعاليات معرض جنيف للسيارات في عام 2015، ليوفر هيكل هذه السيارة البريطانية أكبر قدر من الديناميكية الهوائية مع روح رياضية وفخامة مطلقة.ويتوزع وزن سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي 2019 البالغ بدون سوائل 2،244 كيلوجرام بنسبة 55% في الأمام و45% في الخلف، وحصلت على إطارات قياس 21 إنش أو 22 إنش، وزودت بمكابح مماثلة للمستخدمة بسيارة بورش باناميرا 2018 مع 10 مكابس في الأمام و4 مكابس في الخلف، بما أن كلتا العلامتين بنتلي وبورش من ملك مجموعة فولكس فاجن الألمانية.ميكانيكيا، تعتمد سيارة بنتلي كونتيننتال GT موديل 2019 على محرك W12 سعة 6 لترات مع شاحن توربيني مزدوج "كل توربو مزدوج الفراشات"، يولد قوة 626 حصان "635 حصان أوروبي PS"، و900 نيوتن.يتكون محرك هذه السيارة الانجليزية من 294 قطعة وتتم عملية جمعه يدويا ضمن عملية تحتاج إلى 6.5 ساعة من العمل.تتسارع سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي 2019 التي تعمل بنظام دفع رباعي للعجلات من 0 إلى 100 كمس في 3.7 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 333 كمس.وضعيات القيادة المتوفرة على سيارة كونتيننتال جي تي:- سبورت، توفر أداءً رياضيًا عاليًا.- بنتلي، تجمع بين قدرات السيارة بقراءة الطريقة وردة فعل السائق أثناء القيادة.- كومفورت، وضعية الراحة.- كستم، يحدد السائق ما يريد من السيارة أن توفره له.