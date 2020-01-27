«الطيران المدنى» يكرم رئيس جامعة الزقازيق

كرم نادي الطيران المدنى بمحافظة الشرقية، الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، بمناسبة الاحتفال بعيد الطيران المدنى الـ60.أهدى رفعت بيومى، رئيس مجلس إدارة نادي الطيران بالشرقية، لرئيس الجامعة درع وزير الطيران المدني، نيابة عن وزير الطيران، بحضور الكابتن تامر نمر، مدير النادي بالشرقية، والدكتور محمد عبدالحليم، مدير مركز اللغة الإنجليزية، للأغراض الخاصة بالجامعة، والمهندس أحمد قاعود، عضو مجلس إدارة النادي.من جانبه أعرب رئيس الجامعة عن شكره وتقديره لتكريم نادي الطيران، فيما تقدم أعضاء مجلس إدارة النادي بالشكر والتقدير إلى رئيس الجامعة على المجهودات المبذولة في مجالات التعليم والتدريس ومجال تطوير المستشفيات الجامعية بالمحافظة.