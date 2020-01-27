تفعيل مبادرة «جبر الخواطر» لتخفيض أسعار السلع بالوادى الجديد

بدأ أصحاب المحال الغذائية والسوبر ماركت بمحافظة الوادي الجديد تفعيل مبادرة "جبر الخواطر" تضامنا مع باقي محافظات مصر، والتي تهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية.وقال الحاج أحمد النجار، صاحب سوبر ماركت وادينا، بمركز الخارجة، إن محدودي الدخل في المجتمع الواحاتي يحصلون على طلب الوجبات الغذائية باهظة الثمن، فبدأ بعض أصحاب المحال الغذائية بتفعيل مبادرة "جبر الخواطر" التي بدأ انتشارها في المحافظة.وأكد خيري طليب، رئيس جمعية المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المبادرة ستلقى إقبالا كبيرا من جميع أصحاب المحال التجارية بمراكز محافظة الوادي الجديد، وتحقيق حلم الفقير ومحدودي الدخل بشراء جميع المستلزمات الغذائية اليومية دون النظر إليها فقط.وأوضح أحمد زكي، أحد شباب الوادي الجديد، أن تنفيذ الفكرة جاء بناء على تكاتف شباب المحافظات؛ للوقوف على تحقيق العدالة الاجتماعية بين أطياف المجتمع المصري، حيث إن الفكرة لاقت استحسانا كبيرا بين رواد التواصل الاجتماعي.