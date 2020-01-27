رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفعيل مبادرة «جبر الخواطر» لتخفيض أسعار السلع بالوادى الجديد

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:21 م
مبادرة «جبر الخواطر»
مبادرة «جبر الخواطر»
محمد علي مهدي
طباعة
بدأ أصحاب المحال الغذائية والسوبر ماركت بمحافظة الوادي الجديد تفعيل مبادرة "جبر الخواطر" تضامنا مع باقي محافظات مصر، والتي تهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال الحاج أحمد النجار، صاحب سوبر ماركت وادينا، بمركز الخارجة، إن محدودي الدخل في المجتمع الواحاتي يحصلون على طلب الوجبات الغذائية باهظة الثمن، فبدأ بعض أصحاب المحال الغذائية بتفعيل مبادرة "جبر الخواطر" التي بدأ انتشارها في المحافظة.

وأكد خيري طليب، رئيس جمعية المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المبادرة ستلقى إقبالا كبيرا من جميع أصحاب المحال التجارية بمراكز محافظة الوادي الجديد، وتحقيق حلم الفقير ومحدودي الدخل بشراء جميع المستلزمات الغذائية اليومية دون النظر إليها فقط.

وأوضح أحمد زكي، أحد شباب الوادي الجديد، أن تنفيذ الفكرة جاء بناء على تكاتف شباب المحافظات؛ للوقوف على تحقيق العدالة الاجتماعية بين أطياف المجتمع المصري، حيث إن الفكرة لاقت استحسانا كبيرا بين رواد التواصل الاجتماعي.
تفعيل مبادرة «جبر الخواطر» لتخفيض أسعار السلع بالوادى الجديد
تفعيل مبادرة «جبر الخواطر» لتخفيض أسعار السلع بالوادى الجديد

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق لـ سما المصري على ظهورها بـ«البيجامة» في معرض الكتاب

منذ حوالي 4 ساعات

الإدارية العليا تحظر النقاب على عضوات «التدريس» بجامعة القاهرة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

نص مشروع قانون البرلمان لضم الـ5 علاوات لأصحاب المعاشات (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

اليوم.. الحكم فى معارضة تامر عاشور على حبسه سنة

الصور

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

image description

«الشلاتين» تستقبل رواد معرض الكتاب بـ«الجبنه»

الأكثر قراءة

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

السلطان يُقاسم عائلته.. خطة أردوغان لنهب ثروات الصومال

أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد والسجن والبراءة فى «ولاية سيناء»

أول تعليق لـ سما المصري على ظهورها بـ«البيجامة» في معرض الكتاب

إنفوجراف

image description

إرشادات الحماية من فيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

معدلات الإنجاز بمشروعات الطرق فى محافظة الجيزة.. (إنفوجراف)

image description

آخرها «كورونا».. تاريخ الفيروسات القاتلة (انفوجراف)

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

مهرجان أبوظبي للثقافة يكرم يحيي الفخراني (صور)

الصحة

«دايت كيتو» يتسبب في انسداد الشرايين

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

منوعات

4 فوائد لـ القهوة قبل ممارسة الرياضة

5 أطعمة تساعد على الإقلاع عن التدخين

غرامة مالية 200 دولار لرجل يضع هيكلًا عظميًا في سيارته

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الإعدادية التيرم الأول 2020 برقم الجلوس

مقالات الرأي
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
التفرقة بين النساء والرجال فى الحياة الخاصة والعامة
د.أحمد الخميسى
العراق.. رمح الله فى الأرض
ماجد حبته
لأنها لم تعرف أين تقع أوكرانيا!
المزيد

الثقافة

«لاتيه» لمروة الجمل.. أحدث إصدارات دار «ن»

المبدع الأعظم.. إبراهيم الكوني: لجنة «نوبل» دنّست حرمة الأدب ومنحت الجائزة لهواة

حكايات الثورة والحب والغضب فى مذكرات أحمد عكاشة

وزير الثقافة تلتقى وفدا ألمانيا لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين