حفل غنائي لـ علي الحجار في مكتبة الإسكندرية.. الخميس

ينظم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، الخميس المقبل، حفلا موسيقيا للفنان الكبير علي الحجار، وذلك بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية.ويقدم الحجار في الحفل، مجموعة مميزة من أغانيه التي اشتهر بها منذ بدايته القوية في أواخر السبعينيات وحتى الآن، بالإضافة إلى عدد من أغاني تترات المسلسلات والأفلام التي تعاون فيها مع مجموعة من كبار شعراء وملحني مصر والعالم العربي، مثل صلاح جاهين وبليغ حمدي وعبد الرحمن الأبنودي وسيد حجاب وعمر خيرت وسيد مكاوي وغيرهم.ويأتي الحفل في إطار برنامج مركز الفنون لشهر يناير، والذي ضم مجموعة منوَعة ومميزة من الفعاليات والعروض والأنشطة الفنية، منها حفل "جالا صوليست"، الذي ضم عددا كبيرا من صوليستات الموسيقى الكلاسيكية، وعرض متروبوليتان أوبرا بث مباشر، الذي قدم إصدارا جديدا لأوبرا "فوتزيك" لألبان بيرج، وحفل موسيقي للفنانة كاميليا جبران.