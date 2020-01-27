أستاذ بالجامعة الأمريكية: مصر تقدمت في تقرير التنافسية العالمية (فيديو)

وأشار إلى أن هناك ثلاث جهات تصدر تقرير التنافسية العالمية إحداها هي المنظمة أو المؤسسة الاقتصادية العالمية مع أكثر من جهة، ومن ضمنها بيانات البنك الدولي والدول نفسها.

قال الدكتور محمد نجيب أبو زيد، أستاذ بالجامعة الأمريكية، والبرلماني السابق، إن مصر تقدمت في تقرير التنافسية العالمية وأصبحت في المركز 93 من 141 دولة، لافتا إلى أن طرق قياس مدى تقدم أي دولة تتحدد بقياس مباشر وقياسات أخرى تستند على الإحصاء.وأضاف محمد نجيب أبو زيد، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن أي بيانات تعتمد على إحصائيات ونوع من استقصاء الرأي تكون بها نسبة من الخطأ، ولكن مجموعة تلك القياسات تدل المواطن على وجود مؤشر جيد يحدث في البلاد.