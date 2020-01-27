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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

السيسى: آمل أن يكون مؤتمر الأزهر فاتحة سلسلة مؤتمرات لتجديد الفكر الإسلامى

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:29 م
السيسي
السيسي
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دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يكون مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي، والذي بدأ أعماله اليوم بالقاهرة، فاتحة لسلسلة من مؤتمرات تجديد الفكر الإسلامي التي تعقد عامًا بعد عام.

وطالب السيسي، في كلمته، التي ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر بأن تولي أهمية لتجديد الخطاب الديني، لأن التراخي فى الاهتمام بهذا الأمر من شأنه ترك الساحة لأدعياء العلم؛ ليخطفوا عقول الشباب ويدلسوا عليهم أحكام الشريعة السمحة وينقلوا لهم التفسير الخاطئ للقرآن والسنة، ومن هنا جاءت أهمية انعقاد هذا المؤتمر، اليوم، بحضور علماء 41 دولة عربية وإسلامية.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره المشاركين في هذا المؤتمر، وتمنياته بأن تأتي نتائج المؤتمر على قدر التحديات التي تواجه الأمة، وعلى رأسها الإرهاب الذي يحول دون المضي قدما في مسيرة التقدم.

وأكد الرئيس، في كلمته، أن التجديد الذي نتطلع إليه ليس في ثوابت الدين ولا العقيدة ولا الأحكام التي اتفق عليها الأئمة، وأن ما نتنظره هو التجديد في فقه المعاملات في مجالات الحياة العملية، وقال إنه من رحمة الله بنا أن شرع لنا أحكاما ثابتة، وأحكاما تتغير وفقا للتطور، وأن الفتوى تتغير من بلد لبلد، ومن عصر لعصر، ومن شخص لشخص.

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