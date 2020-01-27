«تشريعية البرلمان» تبدأ مناقشة تعديلات «تنظيم الكيانات الإرهابية»

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، في مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك على خلفية إحالته فى الجلسة العامة أمس، برئاسة الدكتور على عبدالعال، إلى اللجنة المختصة.ويهدف مشروع القانون إلى أن يكون هناك شمول أكثر فى تعريف الكيان الإرهابي والأموال الإرهابية، كما تضمن إضافة أثار جديدة لمن يتم إدراجه على قوائم الإرهابيين أو على قوائم الكيانات الإرهابية.ويتضمن المشروع استبدال تعريف الكيان الإرهابي الوارد في المادة "1" من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بحيث يشمل القنوات الفضائية المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات أو مؤسسات، بسبب ما أظهره العمل من اضطلاع بعض القنوات الفضائية في بعض الأنشطة الإرهابية، بالإضافة للعناصر التي شملها النص في القانون القائم.كما يتضمن زيادة في الآثار المترتبة على الإدراج على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية، ومنها عدم تمتع الإرهابي بشخصه من الدعم التمويني أو أي دعم حكومي، وسقوط عضويته في النقابات ومجالس الشركات والأندية والاتحادات.