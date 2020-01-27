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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد والسجن والبراءة في «ولاية سيناء»

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:28 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء حسين
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حصلت "الدستور" على أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالمؤبد من قبل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء".

المتهمين المحكوم عليهم هم: محمد عبدالمحسن، ومحمد إبراهيم، وعبدالله محمد، ومحمد علي السيد نبهان، ومحمد سعيد، وزهير أحمد، ويحيى محمود، وأحمد موافي، وأحمد غزال، بالسجن المشدد 15 سنة.

وعبدالحي إبراهيم حسين حسين، وسامح حامد، ومحمد جودة، وأحمد شعبان، بالسجن المشدد 10 سنوات.

ومحمد حامد، ورضا فتحي، وأحمد محمد، وأحمد عبدالله، بالسجن المشدد 7 سنوات.

وعلي محمد حسن، وأيمن موسى، وسيف الدين بن كمال، ومحمد بدوي، ومحمد عادل، وياسر علاء، والسيد محمد شرباص، ومحمد صابر، ومحمد أحمد، وجمعة محمد، وأحمد ماهر، وعبدالفتاح محمد، وأحمد إبراهيم شويخة، وعليوة الموجي، ومحمد محمود موسى، وأحمد أكرم، وأحمد محمد، بالسجن المشدد 3 سنوات، وعمرو محمد، بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه ألف جنيه.

وبراءة كلا من عبدالرحمن محمد، وحمادة السيد عبدالعليم، وأحمد محمد السيد، وحامد عبدالدايم، ومحمد خالد، وأحمد محمد، ومحمد أبو بكر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.

وتضمن قرار الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم وشمال سيناء وفي خارج مصر ارتكبوا ما يلي تولوا قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق الأغراض التي تدعو إليها على النحو المبين بالتحقيقات.

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