«جنينة المحروقي» آخر أعمال يحيى صفوت بمعرض الكتاب

يزخر معرض الكتاب هذا العام بالعديد من المؤلفات التي تنتمي لقالب الرعب والتشويق، وقد صدر مؤخرًا للكاتب المهندس يحيى صفوت، رواية "جنينة المحروقي" عن دار "العين" للنشر والتوزيع، والتي تعرض في قسم دار "العين" بالمعرض، والمتواجد في صالة 1 جناح B38.وتعتبر "جنينة المحروقي" هي ثالث أعمال الكاتب بعد ملحمة "بر الضيف" بجزئيها، (القسم - العودة)، الصادرتان عن دار "أكتب" والمعروضتان في قسم الدار بصالة 2 جناح B19.وتعتبر رواية "جنينة المحروقي" من نوعية الروايات البوليسية التشويقية في إطار رعب يعتمد فيه الكاتب على الجانب البارانورمال والرعب المعنوي للموقف على جرار أفلام "The Conjuring" و"Insidious"، وتدور أحداث الرواية في قالب من الإثارة والتشويق والرعب في ثوب مختلف تمامًا، يتشح بالغموض والإثارة والرعب وبطابع مصري خاص.ويقبع على ظهر الغلاف اقتباسًا بسيطًا من الرواية، ويقول: "بعد غربة دامت خمسة عشر عامًا يعود كريم كي يدفن أمه لكنه يجد سؤالًا صادمًا في استقباله: كيف كنت في الخليج وفي نفس الوقت في القاهرة؟.. وإجابة هذا السؤال الصادم تقع بين صفحات الرواية حابسة الأنفاس حيث يشترك القارئ مع البطل في حل اللغز قبل فوات الأوان.. وليعثر القارئ على إجابة هذا السؤال العجيب سيحتاج لعقليةٍ مرتبةٍ وذهنٍ صافٍ والأهم من ذلك.. قلب جريء".