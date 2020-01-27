«دور نوادي الكتاب في إثراء الحياة الثقافية» بمعرض القاهرة

يعقد نادي كتاب "لنقرأ" ندوة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت عنوان "دور نوادي الكتاب في إثراء الحياة الثقافية"، وذلك في يوم الخميس الموافق ٣٠ يناير في تمام الساعة الخامسة مساءً في قاعة "بلازا ١".ومن المقرر حضور عدد كبير من الكُتّاب والمثقفين والإعلاميين والقُراء.وتتحدث في الندوة الدكتورة رانيا الباهي مؤسسة النادي، تتناول في كلمتها: أسباب انتشار ظاهرة نوادي الكتاب في مختلف الأماكن والمحافظات ومدى أهميتها في التشجيع على القراءة وتبادل وجهات النظر والخبرات الثقافية بين الأعضاء.وأضافت الباهي أن مسألة نشر الثقافة بالمبادرات الفردية والجماعية والتوسع فيها أصبحت سمة الحياة الثقافية في العالم، وأنها تدعو وتناشد نوادي الكتاب في مختلف الأماكن بعقد اجتماع ثقافي مشترك ولو مرة كل عام لتبادل الخبرات والتجارب ما سيكون له أثرًا مهما في توعية المجتمع ككل.ويذكر أن نادي كتاب "لنقرأ" الثقافي أسسته د رانيا الباهي منذ عام ٢٠١٣ في محافظة سوهاج، وبدأ الجروب في التوسع والانتشار، وأصبح نشاطه لافتا ومميزا، وقد استضاف شباب وكبار الكتاب في مقر النادي بسوهاج، ويناقش بشكل شهري الكتب بمختلف ألوانها الثقافية. ويعد نادي كتاب "لنقرأ" هو الأوحد في صعيد مصر الذي يقوم بهذا النشاط المتميز.