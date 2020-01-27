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الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

ورشة عن كتابة القصة القصيرة للأطفال في معرض الكتاب

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:17 م
معرض الكتاب
معرض الكتاب
محمد الشريف
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في إطار تنمية قدرات الأطفال، نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ورشة عمل بعنوان "كتابة القصة القصيرة" بجناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 خلال عام.

استهدفت الورشة الأطفال من سن 10 حتي ١٦ سنة، وناقشت مع الأطفال المشاركين خطوات كتابة القصة القصيرة، بالإضافة إلى استعراض نماذج عملية معهم عن كتابة القصة القصيرة.

هدفت الورشة إلى تحفيز خيال الأطفال في هذا السن نحو كتابة قصص قصيرة خيالية، وإكتشاف المواهب الكامنة لديهم، فضلًا عن تنمية قدراتهم الإبداعية على الخيال الكتابي والملاحظة.

ويذكر أن المجلس يشارك هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناحه في بلازا 2، الذي يضم منتجات ثقافية وفنية لأكثر من 200 فنان من ذوي الإعاقات المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال أيام المعرض، والتي يهدف من خلالها إلى توعيه رواد المعرض بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهم، وزيادة نسبة مشاركة ذوي الإعاقة في هذا الحدث الثقافي الدولي الضخم، ودعم وتشجيع الفنانين من ذوي الإعاقة للمشاركة في المعرض بأعمالهم الفنية في إطار مبدأ الدمج.
ورشة عن كتابة القصة القصيرة للأطفال في معرض الكتاب
ورشة عن كتابة القصة القصيرة للأطفال في معرض الكتاب

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