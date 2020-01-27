برنامج حفلات نهضة مصر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تقدم دار نهضة مصر للنشر برنامجًا حافلًا من الأنشطة، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، من أجل نشر الوعي والثقافة بين الشباب حتى يتسنى لهم مقابلة المؤلفين ومناقشة أعمالهم من خلال الندوات وحفلات التوقيع التي تعقدها خلال المعرض.وفيما يلي جدول الندوات وحفلات التوقيع الخاصة بدار نهضة مصر للنشر:• توقيع كتاب "100 نصيحة ونصيحة" لهشام سليمانالثلاثاء 28 يناير 2020 الساعة 1 ظهرًا – جناح نهضة مصر بصالة 1 جناح B43• توقيع ديوان شعر "شبرا مصر" – دكتور مدحت العدلالأربعاء 29 يناير 2020 الساعة 12 ظهرًا- جناح نهضة مصر بصالة 1 جناح B43• ندوة "تحديات السياسة الدولية في المنطقة العربية" – لأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيطالأربعاء 29 يناير 2020 الساعة 1 ظهرًا – قاعة ضيف الشرف• ندوة مناقشة رواية "المرشح" – دكتور خالد حبيبالأربعاء 29 يناير 2020 الساعة 3 عصرًا- قاعة ملتقى الإبداعيليها توقيع للرواية الساعة 4:30 عصرًا- جناح نهضة مصر بصالة 1 جناح B43• توقيع كتاب "تفاصيل بسيطة" – الكاتب يسري الفخرانيالجمعة 31 يناير 2020 الساعة 1 ظهرًا - جناح نهضة مصر بصالة 1 B43• ندوة لمناقشة كتاب "مصريات عربية" – دكتورة رضوى زكيالجمعة 31 يناير 2020 الساعة 4:00 عصرًا – قاعة كاتب وكتاب• ندوة لمناقشة كتاب "تفاصيل بسيطة" – الكاتب يسري الفخرانيالجمعة 31 يناير 2020 الساعة 4:30 عصرًا – قاعة البرنامج المهني• توقيع رواية "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك" – الكاتبة ريم بسيونيالسبت 1 فبراير 2020 الساعة 3:00 عصرًا - جناح نهضة مصر بصالة 1 جناح B43• ندوة مناقشة كتابي "إقليم فوق سطح ملتهب" و"أسرار حرب الغاز" – الكاتب السياسي جمال طهالأحد 2 فبراير 2020 الساعة 2:00 ظهرًا- بلازا 1• مناقشة كتاب "السياسات المنظمة للإعلام"- دكتورة رشا علامالأحد 2 فبراير 2020 الساعة 4:00 عصرًا – قاعة البرنامج المهني• توقيع كتاب "فرحتي" – الكاتبة يمنى سميرالأحد 2 فبراير 2020 الساعة 4:00 عصرًا - جناح نهضة مصر بصالة 1 جناح B43• بالتعاون مع مبادرة "مودة" التابعة لوزارة التضامن، تنظم نهضة مصر ندوة لمناقشة كتاب "فرحتي" للكاتبة يمنى سمير، ورواية "رجال من ورق وعروس من حلوى" للكاتبة هند الأشعلالاثنين 3 فبراير 2020 الساعة 3:30 عصرًا – بلازا 1