ضبط 5 أطنان مبيدات منتهية الصلاحية فى البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء مجدي القمري، بالاشتراك مع مديرية التموين حملة استهدفت، مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك مواجهة الغلاء وجشع التجار ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع ومنع الظواهر الاحتكارية.أسفرت تلك الحملة التي شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي، رئيس مباحث التموين، عن ضبط كمية 5 أطنان مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وآلاف العبوات الفارغة والاستيكرات وماكينات تعبئة وبراميل وجراكن مواد خام يقوم صاحب المكان بتعبئة المبيدات الزراعية في عبوات جديدة ووضع استيكرات في مصنع غير مرخص بدائرة مركز شرطة أبو حمص.تم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة، وجار تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.