إصابة 12 لبنانيًا في احتجاجات وسط بيروت

قال الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الاثنين، إن عدد الإصابات في احتجاجات وسط بيروت وصلت لـ 12 شخصًا.وتجمع عدد من المتظاهرين من كافة المناطق اللبنانية قبل ظهر اليوم في محيط ساحة النجمة، حيث مقر المجلس النيابي في محاولة للدخول إلى المجلس النيابي، ومنع النواب من الوصول إلى الجلسة.وتمكن المتظاهرون من خرق السياج الشائك عند أحد مداخل ساحة النجمة، وحدث رشق بالحجارة بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي تمكنت من إبعاد المتظاهرين، وقامت باعتقال عدد منهم وسقط نتيجة ذلك عدد من الجرحى.واتخذت وحدات من الجيش اللبناني إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إليه لتأمين انعقاد الجلسة.ويناقش البرلمان اليوم مشروع الموازنة الذي أقرته حكومة سعد الحريري السابقة في جلسات تمتد اليوم وغدًا الثلاثاء بحضور رئيس الحكومة الجديدة حسان دياب والوزراء، وذلك قبل حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان.